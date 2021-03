Neonato con ustioni sul corpo, forse lavato con la candeggina: il piccolo Vincenzo è gravissimo

Il bambino si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Santobono. La prognosi è riservata.

La coppia di genitori, cui erano già stati tolti altri due figli, era attenzionata dai servizi sociali. I due sono accusati di maltrattamenti e abbandono di minori.

Neonato ricoverato in gravi condizioni

Era lo scorso martedì pomeriggio quando è stato chiesto l’intervento dei sanitari del 118 in un appartamento di Portici, Napoli.

Ad allertare i soccorsi un uomo di 46 anni, Concetto Bocchetti, che ha chiesto aiuto per suo figlio, il piccolo Vincenzo, nato 4 giorni prima, proprio in quella casa.

Gli operatori sanitari hanno scoperto sul corpo del bambino lesioni da parto, mai curate, e diverse ustioni.

Il piccolo è stato quindi trasferito all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove si trova tuttora ricoverato in gravissime condizioni, in assistenza ventilatoria.

Il 16% del corpicino del piccolo Vincenzo è coperto da ustioni gravissime:

“Le lesioni potrebbero non essere coeve, sembrano di ‘epoche’ diverse, stiamo parlando di giorni diversi ovviamente. La situazione non è chiara”

ha spiegato a Fanpage il direttore generale Rodolfo Conenna.

Genitori seguiti dai servizi sociali

I genitori del bambino, Alessandra Terracciano – 36 anni – e Bocchetti erano da tempo attenzionati dai servizi sociali.

Alla coppia erano già stati tolti due figli la scorsa estate, dopo una violenta lite.

Il Tribunale dei Minori, in quell’occasione, aveva deciso per l’allontanamento dai genitori ed il trasferimento dei piccoli in una struttura protetta.

Alessandra Terracciano ha tenuto nascosta la sua ultima gravidanza, temendo le togliessero anche il terzo figlio.

Lo scorso venerdì ha partorito da sola in casa, senza chiedere assistenza. Poi, qualche giorno è scattato l’allarme.

Secondo i medici, a causare le ustioni sul corpo del piccolo Vincenzo, potrebbe essere stata un’immersione in acqua bollente o forse – ipotesi ancora più agghiacciante – nella candeggina.

Il piccolo è stato sottoposto ad un nuovo bendaggio, ma le sue speranze di vita sono ancora molto labili.

Il papà del bambino è stato condotto nel carcere di Poggioreale, la madre è stata invece trasferita nel reparto di psichiatria dell’Ospedale del Mare.