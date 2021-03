Neonato ustionato a Napoli, primi segni di miglioramento: il piccolo respira da solo e beve latte

Intanto, la madre del bambino ha detto di non ricordare nulla di quello che è accaduto dopo il parto.

Ha iniziato a muoversi un po’ e a respirare autonomamente.

Sono i primi, piccoli segnali che riaccendono la speranza per le sorti del piccolo Vincenzo, il neonato ricoverato da una settimana all’ospedale Santobono.

Il piccolo, nato il 12 marzo scorso in un’abitazione di Pozzuoli, ha già subito un intervento chirurgico e altre due operazioni lo attendono, non prima di un mese però.

Il piccolo sarebbe stato lavato con acqua bollente e candeggina, tanto da provocargli ustioni su tutto il corpo.

Per questo la madre ed il papà del bambino sono stati arrestati. A lanciare l’allarme, lo scorso 16 marzo, era stato il papà del bambino, Concetto Bocchetti, 46 anni, che quel giorno aveva chiesto l’intervento dei sanitari del 118.

Il piccolo è stato ricoverato all’ospedale pediatrico partenopeo e i genitori sono stati arrestati per maltrattamenti.

Dopo qualche giorno di degenza nel reparto di Psichiatria dell’Ospedale Loreto Mare, per Alessandra Terracciano, madre del piccolo Vincenzo, si sono aperte le porte del carcere femminile di Pozzuoli.

“La signora si è avvalsa della facoltà di non rispondere, ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee parlando di contrasti col suo compagno. È una situazione molto delicata, a noi pare in stato confusionale e sicuramente verrà disposta una perizia per accertare il suo stato di salute”