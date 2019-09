Un neonato trovato morto a Bolzano da alcuni turisti, che si sono trovati davanti ad una scena agghiacciante. Ecco i primi aggiornamenti

Il neonato trovato morto a Bolzano ha scioccato i turisti, che se lo sono trovati davanti per puro caso. Ma cosa è successo al piccolino?

Bambino legato al collo e con il cordone ombelicale

Ci troviamo a Lana di Sopra, un paesino vicino a Merano e il quotidiano Dolomiten ha fatto emergere una storia raccapricciante. Alcuni turisti stavono camminando e si trovavano vicino alla trattoria Glogglkeller – zona frequentata e caotica – quando ad un certo punto sotto un cespuglio notano due piedini spuntare.

Una strada secondaria e poco battuta, ma alla vista di quel dettaglio non hanno potuto fare a meno di controllare. Immediata la chiamata alle Forze dell’Ordine tramite l’aiuto di un contadino del luogo che sono arrivati sul luogo del ritrovamento.

La dinamica e il ritrovamento del bambino

Il neonato deceduto da diverse ore, era maschio e di carnagione bianca con ancora il cordone ombelicale attaccato. Il suo volto era coperto da un panno, che è stato energicamente girato intorno al collo per più volte – forse per soffocarlo dopo il parto.

Sul posto sono arrivati Croce Bianca e Carabinieri, che hanno portato via il corpicino del bambino e la Procura di Bolzano ha ordinato l’immediata autopsia.

Non ci sarebbero testimoni in merito a questo agghiacciante fatto e ora si cerca di capire, se una donna potrebbe essere stata ricoverata in Ospedale in queste ore.

Notizia con possibile aggiornamento