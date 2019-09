Neonato trovato morto a Bolzano, trovata la madre: piantonata in attesa di interrogatorio

Fermata dagli inquirenti la madre del piccolo neonato trovato morto a Bolzano. E ora i militari vogliono la verità

Perché il neonato trovato morto a Bolzano ha fatto questa fine terribile? La madre ora è piantonata in attesa di interrogatorio.

Il ritrovamento del bambino strangolato da un panno

Alcuni turisti stavano facendo una passeggiata nei pressi di Via Raffein vicino al Buschenschank Gloegglkeller quando hanno visto, sotto un cespuglio, dei piccoli piedini. A quel punto, con l’aiuto di un contadino locale, hanno notato che si trattava di un neonato: immediato l’arrivo della croce bianca e degli inquirenti, che hanno confermato la morte del piccolo.

Sul corpicino alcuni segni di violenza, il cordone ombelicale attaccato e un panno che non solo copre il suo viso ma è stato girato più volte intorno al collo – come per soffocarlo.

La Procura ha confermato i segni di violenza sul suo corpicino e ha disposto l’autopsia per la giornata di oggi, evidenziando che il piccolo fosse morto da poche ore dal ritrovamento.

Il fermo della madre del piccolo morto a Bolzano

La svolta in tarda mattinata quando è stata trovata la madre del piccolo, una donna dell’Est Europa che stava lavorando in un campo per la raccolta delle mele.

In questo momento si trova all’Ospedale di Merano, dove è piantonata dai Carabinieri e seguirà un interrogatorio serrato – al fine di comprendere se questo folle gesto sia stato svolto da lei o da qualcun’altro.

La Procura afferma di aver sentito alcuni testimoni e di aver sequestrato alcuni oggetti e indumenti della donna. Le indagini proseguono e si attendono i risultati dell’autopsia per tracciare una linea.

La donna, sino a questo momento, non ha parlato e non ha chiarito la situazione: per questo il caso resta aperto sino a quando non si avranno ulteriori dettagli.