Neonato travolto da pezzi di armadio a Piacenza: condizioni gravissime

Piacenza: un neonato di 7 mesi è stato colpito da alcuni pezzi di un armadio. Gravi le sue condizioni in ospedale.

L’incidente del neonato con l’armadio è avvenuto a Pontenure in provincia di Piacenza, nella casa in cui abita con i genitori.

Neonato colpito da un armadio: ora in condizioni gravi

I pezzi dell’armadio sono caduti all’improvviso sul neonato che si trovava proprio lì vicino. L’accaduto si è verificato nell’abitazione in cui il piccolo di 7 mesi, si trovava insieme ai genitori. Questi ultimi, hanno chiamato subito i soccorsi che sono giunti in elicottero. Ora il bambino è ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di Parma. Dagli ultimi aggiornamenti, però, il piccolo non è in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente

Un incidente domestico molto improbabile, quello che ha visto protagonista un piccolo di sette mesi. Un armadio smontato avrebbe perso improvvisamente alcune assi che sarebbero cadute rovinosamente sul bambino. Il neonato ne sarebbe rimasto gravemente ferito. I genitori hanno chiamato prontamente i soccorsi. I primi ad arrivare al momento dell’incidente sono stati i sanitari del 118 che hanno medicato il bimbo. Successivamente, viste le sue gravi condizioni, il piccolo è stato portato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma. Il bambino e i suoi genitori vivono a Pontenure, un piccolo centro urbano, in provincia di Piacenza, con meno di 7000 abitanti.

Il bambino non sembra essere, al momento in pericolo di vita benché abbia riportato gravi ferite alla testa. Gli inquirenti, i Carabinieri di Piacenza, stanno cercando di chiarire al meglio la dinamica dello sfortunato incidente.