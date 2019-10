Neonato morto in una valigia, la verità dietro l’insano gesto: la madre...

E’ stato trovato un neonato morto in una valigia e una donna con una forte emorragia al Pronto Soccorso. Che cosa è successo veramente?

Un neonato morto nella valigia è la straziante scoperta fatta nel Cilento, dopo che una donna si è recata al Pronto Soccorso per una forte emorragia. Ecco cosa è successo a Vallo della Lucania

La terribile scoperta in Vallo della Lucania

Ritrovare un bambino deceduto dentro una valigia nascosto è sempre drammatico, ma questa storia nei suoi dettagli ha qualcosa di inquietante.

Secondo una prima ricostruzione, una donna si sarebbe recata al Pronto Soccorso di Vallo di Lucania con una emorragia molto grave. I medici dopo una prima visita hanno capito subito che la ragazza di 30 anni avesse appena partorito, allertando le forze dell’ordine.

Immediata la chiamata ai Carabinieri che hanno chiesto l’indirizzo della donna, facendo la scoperta all’interno della sua abitazione. Dentro una valigia è stato trovato il corpicino del bambino vicino in un armadio.

Il piccolo sarebbe stato partorito poche ora prima dal ritrovamento del cadavere. La Procura di Vallo di Lucania ha disposto il sequestro della salma del piccolo per essere trasferita all’obitorio del nosocomio – per effettuare immediata autopsia e capire le cause della morte.

La madre del bambino indagata

La madre del bambino ora è sotto osservazione in ospedale e gli inquirenti devono vagliare la sua posizione.

Bisognerà capire se il piccolo sia nato già morto o se sia stato svolto un gesto insano ai suoi danni, prima di procedere con una accusa e il resto dell’indagine.