Neonato morto a Pisa, indagati i due genitori dopo l’incidente

Per il neonato morto a Pisa dopo lo scoppio dell’airbag sono stati indagati i due genitori. Una decisione necessaria per mandare avanti le indagini.

Neonato morto a Pisa dopo l’incidente violento di domenica, a seguito dello scoppio dell’aribag. I due genitori sono ora indagati.

Brandon morto nell’incidente di domenica pomeriggio

Brandon aveva solo due mesi ed è rimasto coinvolto nell’incidente di domenica pomeriggio avvenuto a Pisa. Si sono scontrate tre auto e a seguito dell’impatto l’airbag è scoppiato proprio dove si trovava il piccolo, seduto nel suo ovetto sul sedile anteriore.

Un grande dramma che ha visto tre auto coinvolte in un tamponamento a catena, nei pressi del semaforo di Cisanello. Il papà di Brandon alla guida, mentre la mamma e il fratellino seduti sui sedili posteriori.

La loro è stata la terza auto che ha tamponato le altre e nell’impatto l’airbag è scoppiato travolgendo il neonato. I medici hanno svolto una delicata operazione al cervello sul piccolo ma dopo sei ore di lotta, il cuore del piccolo ha ceduto e smesso di battere.

Genitori indagati per omicidio colposo semplice

I genitori di 27 e 38 anni del piccolo ora sono indagati per omicidio colposo semplice, anche se nelle prossime ore si potrebbe trasformare in omicidio colposo stradale. Dopo aver sistemato il neonato e l’ovetto, l’airbag non è stato disattivato ed è questo l’elemento chiave nel corso delle indagini che proseguono.

È necessario capire anche come fosse posizionato l’ovetto, se frontale airbag oppure no.

Come si legge sul Tirreno l’accusa è un provvedimento necessario al fine di permettere ai due genitori di nominare un avvocato prima dello svolgimento dell’autopsia.

Il Magistrato potrebbe nelle prossime ore nominare un consulente per la ricostruzione dettagliata del tamponamento, anche per capire come mai sia scoppiato solo l’airbag del passeggero e non quello del conducente.