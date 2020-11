Neonato abbandonato in strada: il piccolo Zeno ha trovato casa

Il piccolo, di appena 4 mesi, era stato abbandonato in strada, a Verona, tra il 14 ed il 15 ottobre scorsi.

Zeno ha trovato una famiglia affidataria, in attesa che il Tribunale si pronunci in via definitiva.

Neonato abbandonato in strada

Hanno avvolto il loro piccolo in una coperta e lo hanno lasciato in strada. Fortunatamente, una persona di passaggio ha notato quel fagottino e lo ha salvato.

È quanto avvenuto nella notte tra il 14 ed il 15 ottobre scorsi, quando il piccolo Zeno, 4 mesi appena, è stato abbandonato dai suoi genitori, una coppia di origine romena.

L’intervento di un uomo pakistano che si stava recando al lavoro si è rivelato salvifico, per il neonato, che è stato affidato alle cure dei sanitari dell’ospedale di Borgo Trento.

I genitori del neonato sono stati rintracciati qualche giorno, grazie alla testimonianza di un’amica della coppia. I due hanno raccontato di aver abbandonato il loro piccolo perché in forte difficoltà economica. Una situazione di indigenza che non gli avrebbe permesso di prendersi cura del loro bambino.

Il piccolo Zeno ha trovato una famiglia

Il neonato, che ha preso il nome di Zeno, patrono della città di Verona, ha finalmente trovato una famiglia affidataria.

Come riferisce anche Fanpage, in attesa che il Tribunale dei Minori di Venezia si pronunci in via definitiva, il piccolo ha finalmente potuto lasciare l’ospedale Donna e del Bambino di Borgo Trento ed è stato affidato ad una coppia scelta tra le 60 che si sono rese disponibili per accoglierlo.

“Sono importanti le buone notizie sulla salute del bambino ma è altrettanto commovente il grande cuore dei veronesi che ci stanno scrivendo e telefonando disposti ad accogliere il piccolo”

ha raccontato l’assessore ai servizi sociali del comune di Verona, Daniela Maellare.

L’episodio ha destato molto scalpore anche per via dell’età del piccolo, visto che, solitamente, vengono abbandonati neonati nei primi giorni di vita.

Zeno ha già lasciato l’ospedale ed è entrato in quella che potrebbe essere la sua nuova famiglia.