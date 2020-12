Si attende la conferma dell’esame del Dna, per accertare la paternità del piccolo Vittorio.

Intanto, il bambino ha già trovato casa ed è stato affidato ad una nuova famiglia.

La svolta nelle indagini sull’abbandono del piccolo Vittorio

Sono stati i medici dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa a dargli il nome di Vittorio Fortunato, perché in quella cattiva sorte era riuscito comunque a sopravvivere.

La scorsa settimana, però, è arrivata la svolta nelle indagini sull’abbandono di quel bambino appena nato, trovato da un 59enne di Ragusa in un cassonetto di Via Saragat, nel capoluogo siciliano.

I carabinieri qualche giorno hanno infatti scoperto che proprio l’uomo che aveva dichiarato di averlo trovato sarebbe il padre naturale del piccolo Vittorio.

Il 59enne, macellaio di professione, avrebbe infatti raccontato di aver avuto una relazione clandestina con una donna di Modica, che lo scorso 4 novembre aveva dato alla luce il bambino.

Una gravidanza che la donna aveva nascosto all’amante fino alla nascita del bambino, quando ha chiamato il macellaio, chiedendogli di lasciare il piccolo in ospedale.

“Ho avuto paura, sono sposato”

avrebbe raccontato il 59enne, che ha quindi inscenato il ritrovamento del figlio.

Confermati i domiciliari: si attende l’esame de Dna

Come riferisce anche La Stampa, il gip di Ragusa ha confermato gli arresti domiciliari per il macellaio, che risulta indagato insieme alla compagna per abbandono di minore.

Si attendono nei prossimi giorni i risultati del test del Dna che dovrebbe confermare quella che sembra essere ormai una certezza: il piccolo Vittorio è il figlio del macellaio 59enne e della sua amante.

L’uomo ha raccontato agli inquirenti di aver tenuto il bambino con sé in macchina, fino all’arrivo dei carabinieri, che lui stesso ha allertato.

Intanto, il piccolo ha già trovato una famiglia affidataria, che tra un anno potrebbe diventare la sua famiglia adottiva.