Neonato trovato abbandonato per la strada: si cerca la madre

Bambino appena nato abbandonato

Una notizia che trapela solo oggi, ma il piccolo è stato trovato appena nato da solo in una strada trafficata di Londra. I media locali hanno evidenziato che il bambino è stato trovato nel quartiere di Dalston.

Gli inquirenti lo hanno preso e si sono occupati immediatamente di lui, portandolo all’ospedale per ricevere tutte le cure del caso. Secondo le prime informazioni il neonato sarebbe nato in casa e lasciato solo per la strada a pochissime ore dal parto.

L’ispettore Kevin Weeks sta coordinando le indagini e quello che preme maggiormente sia trovare la mamma del bambino il prima possibile:

“la cosa più importante è il benessere di mamma e figlio”

Per questo motivo gli inquirenti hanno lanciato un’appello alla madre, non per accusarla del gesto ma per aiutarla:

“le chiediamo di farsi viva, non solo per evitare le conseguenze legali più gravi”

Ma anche per la sua salute che potrebbe essere ora cagionevole dopo un parto del genere, senza l’assistenza di alcuna persona. Un appello che sta facendo il giro di tutta Londra, con gli inquirenti che si impegnano ad aiutarla e cercare di comprendere il motivo del suo gesto.

Intanto il piccolo è ora in mani sicure e sta ricevendo tutte le cure possibili in uno dei migliori ospedali di Londra.