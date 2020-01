“Ce lo siamo dimenticati”, genitori abbadonano il figlio di sei mesi nell’androne di casa

Una vicenda che ha dell’assurdo quella del neonato abbandonato nell’androne di un palazzo, dimenticato dai genitori. Ecco cosa è accaduto

Si tratta di un neonato abbandonato in un androne perchè dimenticato dai genitori. Ecco le loro parole.

Neonato di sei mesi dimenticato nell’androne di casa

È accaduto ad Arezzo dove i genitori del piccolo di sei mesi hanno lasciato il piccolo nell’androne, andando via senza di lui. Come riporta anche il TgCom24, la mamma italiana di 24 anni e il papà sudamericano di 40 anni sono usciti – ma solo dopo molto tempo si sono resi conto di non aver con sé il figlio.

Alcuni condomini sono rientrati verso le due di notte e hanno trovato il neonato nell’androne. I condomini hanno portato il bimbo all’ospedale San Donato per accertamenti e solo in un secondo momento sono arrivati i genitori:

“ce lo siamo dimenticati”

Sul posto anche la Polizia che ha ascoltato la versione dei due genitori: i due hanno cercato di far capire che la loro non fosse una volontà ma una dimenticanza. Nonostante questo sono stati segnalati alla Procura Minorile per dei provvedimenti eventuali.

Il piccolo è ora al reparto pediatria di Arezzo e i medici sono in attesa di disposizioni.

Bambina abbandonato a Perugia

Un altro caso a Perugia di una donna che ha abbandonato la sua bambina in una comunità. Una volta arrivata davanti alla struttura in Taxi ha lasciato la piccola in braccio ad un operatore:

“non posso occuparmene, pensateci voi”

Per poi sparire nel nulla. Gli operatori hanno subito contattato i Carabinieri e il 118 per accompagnare la piccola in ospedale (già dimessa e in ottima salute).

La donna è stata rintracciata dai militari e ora la sua posizione è al vaglio: dietro questo gesto folle ci potrebbe essere un grande disagio economico.