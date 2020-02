Stupra la cugina di 5 mesi durante un matrimonio: arrestato ragazzo di 30 anni

Una neonata stuprata dal cugino durante un matrimonio. La piccola è morta a soli cinque mesi di vita e il ragazzo di 30 anni è stato arrestato.

La neonata stuprata a soli cinque mesi dal cugino è morta. La notizia sta facendo il giro del mondo e per lui sono scattate le manette.

Neonata morta a seguito di presunto stupro

A dare la tragica notizia è il Times of India – riportato anche da FanPage – che racconta la terribile storia di questa bambina di 5 mesi che è morta durante un matrimonio.

Non ci sono tantissimi elementi in merito alla vicenda accaduta a Daudnager – India, ma dalle prime testimonianze dei parenti si evince che il cugino della piccola – un ragazzo di 30 anni – si sarebbe avvicinato alla madre della stessa chiedendole di poterla prendere per andare a giocare fuori.

La donna lascia la piccola al nipote ma dopo due ore tutti cominciano a farsi delle domande: l’uomo sparisce nel nulla insieme alla bambina e di loro non c’è più alcuna traccia.

Dopo aver cercato loro dappertutto trovano la piccola priva di conoscenza sopra il prato dove si era tenuta la cerimonia: vicino a lei il cugino, presunto stupratore.

La corsa in ospedale e l’arresto dell’uomo

La piccola è stata quindi portata urgentemente al Policlinico più vicino per poi essere trasferita al centro traumatologico KGMU morendo poco dopo, nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvarle la vita.

I genitori della bambina hanno prontamente denunciato il nipote per stupro, rapimento e omicidio nei confronti della cugina. Il giovane ha cercato di scappare ma la polizia è riuscita ad arrestarlo e metterlo in carcere.

Sono in corso le analisi e i rilievi per confermare quanto emerso dal quotidiano, sul triste destino di questa bambina.