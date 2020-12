Neonata positiva al Covid abbandonata in ospedale: arrestata la madre

La bambina, di pochi mesi, era stata abbandonata lo scorso ottobre all’ospedale di Palermo.

La donna è stata rintracciata ed arrestata con l’accusa di abbandono di minore.

Neonata abbandonata a Palermo

Lo scorso ottobre aveva scoperto che la figlia di pochi mesi era risultata positiva al covid e così aveva deciso di abbandonarla all’ospedale dei Bambini di Palermo.

La piccola è rimasta nel nosocomio siciliano per un mese, per via dell’infezione, ma della mamma nessuna notizia. Della donna si erano completamente perse le tracce, quando aveva deciso di abbandonare la sua bambina.

Ad accompagnarla in ospedale erano state due donne, che si erano spacciate per le zie della bambina. I carabinieri hanno poi scoperto che una delle due era proprio la madre della piccola.

Rintracciata la madre: arrestata per abbandono di minore

Dopo mesi di ricerche, i carabinieri di Palermo, come riferisce anche Fanpage, sono riusciti a rintracciare la madre della bambina.

La donna è stata arrestata con l’accusa di abbandono di minore.

La bambina è stata ora presa in carico dai servizi del Comune. La Procura di Palermo ne aveva già denunciato lo stato di abbandono al Tribunale dei Minori, che l’ha quindi momentaneamente affidata ai servizi sociali.

Avviate quindi le pratiche per l’affidamento della piccola, che è totalmente guarita dal coronavirus.

Resta da chiarire anche la posizione della zia, che l’aveva accompagnata all’ospedale dei Bambini di Palermo insieme a quella che si è poi scoperto essere la madre.