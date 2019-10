Neonata morta a Torino, emergono i tristi risultati dell’autopsia: nonna denunciata

Sono arrivati i risultati dell’autopsia per la neonata morta a Torino con una denuncia ai danni della nonna. Ecco gli aggiornamenti

La morte della neonata di Torino

La nonna di 56 anni di Barriera di Milano – Torino – era a casa con la piccola nipotina di cinque mesi. L’ha lasciata sul lettone giusto il tempo di andare un attimo al bagno – mettendole due cuscini per sicurezza e perchè non si muovesse mentre dormiva.

Quando rientra nella stanza la trova girata e incastrata tra la testiera del letto – il comodino e il cuscino completamente priva di sensi. Immediato l’arrivo dei soccorsi chiamati dalla nonna ma la piccola non è sopravvissuta ed è arrivata all’Ospedale Regina Margherita priva di vita.

Non era la prima volta che nonna e nipote fossero insieme, infatti la madre era solita lasciarla per i suoi viaggi all’estero – per questo motivo i familiari sono convinti sia stata una drammatica fatalità accaduta in pochi attimi.

I risultati dell’autopsia di Bayan

E’ stata svolta l’autopsia sul corpo della piccola Bayan e i risultati confermano ogni tipologia di dubbio: la piccola è morta soffocata.

Nessun segno di violenza o percosse o colpi alla testa: secondo la prima ricostruzione la bambina girandosi è rimastra incastrata tra i mobili ed è rimasta a faccia in giù senza fiato per alcuni minuti. Nonostante questo verranno svolti gli accertamenti necessari per verificare che non ci fossero problemi cardiaci o altre patologie che potrebbero aver provocato la morte della piccola.

Le indagini proseguono e i Carabinieri hanno denunciato la nonna per abbandono di minore.