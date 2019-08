Neonata gettata nel Tevere, oggi l’ultimo triste saluto nell’indifferenza

L’indifferenza per la neonata gettata nel Tevere e oggi l’ultimo saluto, senza che ancora la piccola abbia avuto giustizia

La bambina gettata nel Tevere non ha avuto il tempo di vedere il mondo e nell’indifferenza più totale, questa sera si è deciso di darle l’ultimo saluto.

Il ritrovamento della neonata morta

Era il 6 luglio quanto un pescatore va a fare il suo giro, come tutti i giorni. Mai si sarebbe aspettato però che proprio quella mattina avrebbe trovato il cadavere di una bimba appena nata: vede da lontano una sagoma, simile ad una bambola e si avvicina per poi scoprire una verità agghiacciante.

Chiama immediatamente i soccorsi e la scientifica prende la piccola per farla uscire dall’acqua: da quel momento il mistero si infittisce. Come da autopsia si scopre che la piccola è morta soffocata, ancora prima di essere buttata in acqua.

Ma ancora oggi il tutto è andato avanti nell’indifferenza più totale, senza sapere chi è perché abbia compiuto un gesto così ignobile.

L’ultimo saluto a Francesca Romana

L’Associazione Salvamamme ha fatto in modo che la piccola Francesca Romana questa sera riceva l’ultimo saluto:

“un bimbo di nessuno è un bimbo di tutti”

La celebrazione è prevista alle ore 19 presso la Parrocchia San Raffaele Arcangelo al Trullo, un momento voluto dal Sindaco Virginia Raggi con benedizione della bara bianca.

La piccola troverà poi riposo al Cimitero Laurentino nell’area apposita dedicata a tutti i bambini: