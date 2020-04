Neonata di due mesi abbandonata dai genitori, parte la corsa per l’adozione

La neonata di due mesi che è stata abbandonata dalla madre e rimasta con il padre – che ha cercato di “regalarla” ai passanti – ora è in lista per una adozione.

La neonata di due mesi ora potrà avere una famiglia, dopo che il padre ha cercato di regalarla ai passanti e la madre è scomparsa nel nulla.

La disperazione del padre

Secondo la ricostruzione di quanto accaduto da parte degli agenti della Unità Operativa Tutela Emergenze sociali e minori, la madre della piccola è andata via abbandonandola insieme al padre. L’uomo ha provato in questo periodo ad accudire la sua bambina, sino a quando – disperato – non ha pensavo di “regalarla” ai passanti: chiunque che potesse prendere questa neonata e farla stare bene.

Le segnalazioni hanno portato gli agenti ad occuparsi dell’uomo e della figlia. Una volta che si sono resi conto e hanno avuto conferma sul fatto che questo padre non avesse alcuna intenzione di prendersi cura della piccola, hanno iniziato tutti gli step necessari per la sua messa in tutela.

La conferma per l’adozione

La piccola ora si trova all’Ospedale Santobono di Napoli e da tutta Italia stanno arrivando richieste per poterla accudire e adottare. La piccola Marienne, ora potrebbe avere una nuova famiglia e iniziare la sua vita in maniera differente.

La storia ha avuto un lieto fine grazie agli agenti di polizia e alle segnalazioni dei residenti, dopo che hanno incontrato l’uomo che cercava di “donare” sua figlia a tutti quanti.

Gli agenti stanno comunque tentando di trovare la madre biologica della piccola, irreperibile e scomparsa nel nulla dopo l’abbandono.