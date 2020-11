Neonata abbandonata in ospedale, è guarita dal covid: per lei si cerca una nuova casa

Neonata abbandonata in ospedale, è guarita dal covid: per lei si cerca...

La piccola, che ha 6 mesi, era stata abbandonata all’ospedale di Palermo lo scorso ottobre.

Avviate le pratiche per l’affidamento della piccola.

L’abbandono della piccola all’ospedale di Palermo

Abbandonata dopo la scoperta della positività al covid: è quanto accaduto ad una neonata di Palermo, abbandonata da due donne all’ospedale Di Cristina del capoluogo siciliano.

Sembra che a lasciarla in ospedale sia stata prima una donna che il 12 ottobre scorso si era presentata al pronto soccorso, ma poi era scappata. Dopodiché, in ospedale sarebbe giunta una seconda donna a chiedere della bambina, ma, alla notizia della positività al covid, sarebbe scappata anche lei.

Le due, stando alle prime indagini, sembra fossero di origine straniera.

La piccola è guarita: avviate le pratiche per l’affidamento

La direzione sanitaria dell’ospedale ha fatto sapere che la piccola, che ha 6 mesi, è guarita dal coronavirus.

Come riferisce anche Fanpage, mentre proseguono le indagini per cercare di rintracciare la madre della piccola, sono state avviate le pratiche per l’affidamento della bambina.

“Abbiamo iniziato tutta la procedura di comunicazione al Tribunale dei minori, ai servizi sociali del Comune e alla polizia”

ha fatto sapere Marilù Furnari, dirigente della direzione medica dell’ospedale dei Bambini di Palermo.

Si attendono ora le decisioni del Tribunale dei Minori di Palermo, ma è stato avviato l’iter per l’affidamento della neonata.