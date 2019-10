Le cinque cose da NON dire a una neomamma: tutte le frasi da evitare

Che cosa NON dire alle neomamme? Ci sono frasi da evitare e queste cinque sono le più pericolose!

Si sa essere neomamme non è affatto facile e tu che sei alle prime armi ne sei ben consapevole, tutto cambia, la routine quotidiana si modifica, i ritmi di vita diventano frenetici e dinamici. Ma scopriamo insieme le cose da non dire mai a una neomamma.

5 cose da non dire ad una neomamma

Ti sarà sicuramente capitato di sentirti dire che le neomamme sono similari alle aliene, solo perchè hai tredicimila impegni e non riesci ad essere più la donna perfetta per il tuo compagno e la tata impeccabile del tuo nido domestico, ma si sa, almeno all’inizio, può non essere affatto facile, un giudizio in meno e una parola di conforto sarebbero di sicuro più gradite, soprattutto perchè al di la del semplice corpo femminile che porta in grembo per nove mesi il suo bambino, essere mamma è un lavoro a tempo pieno.

Il tuo bambino richiede attenzione continua e cura, per quanto folle possa sembrare lui ti assorbe a tempo pieno e non c’è priorità al di fuori di lui.

Ma cosa evitare di dire?

Evitare commenti ed osservazioni da parte di amici e parenti, sarebbe la cosa più gradita. Di fatto, la faccenda si complica decisamente, quando al di là della normale frustrazione che si prova per non riuscire ad essere più quella donna energica e dinamica di una volta ci si mette anche il giudizio delle persone care.

Evitare di essere portatori di consigli sarebbe la cosa più gradita, ti sarà capitato sicuramente di ricevere consigli apparentemente innocenti, eppure capaci di compromettere il tuo rapporto di coppia e minare la tua serenità, facendoti sentire inadeguata e incapace, ancora più che vulnerabile.

Tutti sembrano diventare espertissimi, si sa quando nasce un bambino arrivano consigli da tutti, mamme, suocere e amici, dunque pronti a dispensare preziosi consigli sulla cura del tuo piccolo bebè e sulla gestione dell'assetto familiare, senza nessun pudore creano fastidio e irritabilità per la poca delicatezza ma soprattutto per la grande mancanza di rispetto e per perle di saggezza non richieste.

Per concludere con le famose domande allusive che puntano all'aspetto fisico facendoti sentire una specie di pallone ad aria compressa, brutta e incapace. Oppure a espressioni poco felici, perchè non ti trucchi o indossi qualcosa che ti stia meglio. Così come le famose frasi apocalittiche, non richieste e ricche di espressioni poco felici, da ora in poi puoi pure dire addio alla tua vita sociale.

In queste situazioni sarebbe bello, avere e riceve dei complimenti e poter contare sull’affetto sincero delle persone care, quindi siate clementi.