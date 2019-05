Nek annuncia ‘Cambio lavoro, farò lo speaker in radio’: il video fa il giro del web

Nek, Filippo Neviani, lascia i suoi fan di stucco con una dichiarazione scioccante: “Cambio mestiere”, ecco cosa ha deciso il cantante

Grande sorprese per i fan del bravissimo cantante italiano Filippo Neviani, meglio conosciuto come Nek. Il cantante infatti, diventato famoso proprio all’inizio degli anni ‘90 riscuotendo un enorme successo sopratutto tra le ragazzine. I suoi occhi color mare, hanno fatto impazzire milioni di fan e la sua voce doppia e sensuale ha fatto veramente impazzire le adolescenti di quegli anni.

Nek dichiarazione choc: “Cambio mestiere”

Il cantante italiano è molto attivo sui social ed infatti proprio su questi che ha fatto una comunicazione davvero scioccante ai suoi fan. Tramite un messaggio sui social, Nek ha comunicato ai fan una decisione al quanto strana.

A quanto pare infatti il bellissimo Filippo Neviani, ha cominciato tramite social, ai suoi fan, di voler cambiare mestiere. In un primo memento il cantante svela i suoi prossimi progetti e i suoi prossimi tour. Pare infatti che dal 2 Giugno, Filippo, condurrà su Rai Rai 2 per quattro domeniche consecutive con un nuovo programma radiofonico “Alza la radio”, un programma insieme ad Andrea Delogu.

“Cambio mestiere, farò lo speaker radiofonico”

Lo show radiofonico messo in piedi dai due artisti “Alza la radio” sarà per FIlippo Neviani una nuova esperienza in cui cimentarsi ma forse anche un nuovo trampolino per ampliare le sue competenze. Non solo, pare infatti che dal 22 settembre Nek, riprende come di consueto il suo tour nei teatri di tutta Italia.

Dopo il grande successo del suo ultimo album “Il mio gioco preferito- Nek, si dedicherà con grande passione, a questa nuova esperienza su Rai Radio Due.

Per seguire il bravissimo Filippo Neviani, basterà prendere appuntamento ogni domenica per quattro domeniche consecutive dalle 21.00 alle 22.30 dove lo stesso cantante, intervisterà, condurrà e intratterrà molti ospiti di grande successo della musica italiana.