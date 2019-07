Neil Armstrong, spunta l’accordo segreto sigillato prima della morte

Occhi puntati sulla Luna e su Neil Armstrong dove spunta un accordo segreto con la famiglia. Di cosa stiamo parlando?

Neil Armstrong, il primo uomo che ha messo piede sulla Luna ha un segreto e ora ad alcuni anni dalla morte spunta la verità.

Il decesso di Armstrong

Il primo uomo che ha messo piede sul pianeta che illumina ogni nostra notte, verrà ricordato per sempre come un eroe e come quella persona che ha realizzato il sogno di tutti quanti.

Morto a 82 anni nel 2012 dopo una operazione al cuore, in questi giorni si è tornato a parlare di lui per l’anniversario dei 50 anni dallo sbarco sul nostro satellite naturale. Spunta proprio in questi giorni però, un accordo segreto mai rivelato che mette in dubbio alcune cose molto importanti.

L’accordo segreto tra la famiglia e l’ospedale

Secondo il New York Times, il decesso dell’uomo nasconderebbe un segreto molto importante. Sembra infatti che i figli dell’astronauta contestarono la morte del padre per un errore medico.

L’ospedale dal canto suo non poteva permettere una causa giudiziaria così importante tanto da fare un accordo con loro e versare la somma di 6 milioni di dollari in cambio del silenzio.

Cosa avvenne in quella sala operatoria? Sempre secondo i media americani le infermeriere hanno rimosso i fili collegati al pacemaker temporaneo, causando così una emorragia alla membrana – quella che circonda il cuore – facendolo decedere.

L’Ospedale non ha mai ammesso alcuna colpa ma piuttosto che scontrarsi con il nome di un eroe nazionale, ha dato loro una somma di denaro ingente evitando il fallimento certo della struttura e il caos mediatico successivo.

Il quotidiano sostiene di aver ricevuto questa documentazione da uno sconosciuto: 93 pagine che spiegano la vicenda con inclusione delle perizie mediche.