Nave da crociera arrivata a Savona: piano di controllo sanitario in corso

La Costa Smeralda al porto di Savona

La Costa Smeralda è diventata uno dei casi di cronaca della settimana, dopo il suo fermo forzato al porto di Civitavecchia e due casi sospetti che poi sono stati smentiti dopo i vari test svolti.

La nave con i suoi passeggeri è ora arrivata a Savona – tappa designata tra le tante del Mediterraneo – ed era attesa da un gruppo di medici e operatori sanitari che hanno messo in atto il piano di controllo straordinario che viene applicato non solo sui passeggeri in arrivo ma anche quelli che dovranno partire per la crociera utilizzando la stessa nave.

I passeggeri che sono sbarcati erano in una piccola porzione – circa 600 – di nazionalità cinese: a tutti quanti è stata rilevata la temperatura corporea e non è stato riscontrato alcun provvediemento o problematica.

Nel momento in cui la procedura verrà conclusa, tutti i passeggeri potranno scendere dalla nave e raggiungere la propria destinazione con un bus dedicato.

Tutte le procedure sono state predisposte direttamente dall’Autorità Sanitaria marittima e come spiegato dal Sindaco:

“i due casi sospetti sono risultati negativi a seguito degli accertamenti effettuati presso l’ospedale spallanzani”

La fase due invece è dedicata ai passeggeri che dovranno salire sulla nave e partire per la crociera del Mediterraneo. Per loro sono già state svolti tutti i controlli necessari soprattutto per i passeggeri in arrivo da Cina e India.