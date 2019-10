Natura e animali, Chieti dedica il mese di ottobre a mostre e convegni

L’autunno è arrivato e a Chieti il mese di ottobre viene dedicato alla natura e agli animali. Scopriamo insieme tutte le curiose iniziative

L’Abruzzo con la sua Chieti viene arricchita da un’anima fatta di natura e animali spettacolari, come per entrare in una dimensione differente. Il mese di ottobre non è solo autunno ma anche un motivo in più per dedicare loro mostre e convegni.

Natura e Animali a Chieti

Come dare al meglio il benvenuto all’autunno se non conoscendo alcuni aspetti della natura e dei suoi animali? Questo è quello che vuole fare il capoluogo abruzzese, che ha creato una serie di mostre e convegni per adulti e bambini che vogliono avvicinarsi a questo mondo leggermente nascosto.

Grazie alla preziosa collaborazione con il WWF di Chieti – Pescara, la città ha organizzato un programma ricco di eventi per un mese di ottobre diverso dal solito.

Tutto questo viene reso possibile dal Palazzo Comunale e dal Museo Universitario, con esposizione di serpenti per conoscerli meglio e gli scatti di Urban Nature – che danno una visione completamente differente all’ambiente che conosciamo e viviamo ogni giorno.

Una bellissima iniziativa ideale per i bambini che sono curiosi e vogliono imparare cose nuove, ma anche per gli adulti che possono vedere con occhi differenti ciò che conoscono solo in parte.

Il programma della Villa Comunale e al Museo Universitario di Chieti

Un programma ricco di iniziative che sono state organizzate al meglio, proprio per fare in modo che nessuno si perdesse nulla e potesse apprendere cose nuove. Scopriamo insieme tutto il programma.

Mostra OPHIDIA

Dal 1° ottobre al Museo Universitario – all’interno della Sala Mostre Temporanee – tutto dedicato ai serpenti. Si potranno ammirare le foto di Matteo Di Nicola e Marco Carafa nonché alcune teche dove all’interno ci sono degli animali vivi.

Le stesse sono state allestite dal veterinario esperto Maurizio D’Amico, per conoscere abitudini e modi di fare dei nostri amici rettili.

Gli orari sono i seguenti:

da martedì a venerdì dalle 9 alle 19.30

sabato e domenica dalle 15 alle 20 con ultimo ingresso accettato mezz’ora prima della chiusura.

Mostra URBAN NATURE

Sempre dal 1° ottobre all’interno delle sale del Museo, si potranno ammirare anche le foto che partecipano al concorso che è stato organizzato per Urban Nature.

Nella giornata di domenica si potrà assistere alla premiazione che andrà di pari passo con la chiusura della mostra, organizzata in tantissime città italiane dal WWF.

Convegno OPHIDIA

Il 5 ottobre – sabato – dalle ore 16 presso il Museo all’Auditorium si terrà il convegno che viene organizzato dal WWF con la preziosa collaborazione della Societas Herpetologica Italica (SHI) Sezione Abruzzo e Molise, Gruppo erpetologico abruzzese e molisano, Parco nazionale della Majella nonché il Museo Universitario.

In questo convegno, da non perdere, ci saranno erpetologi esperti e qualificati che spiegheranno tutto dei serpenti che vivono in Abruzzo. Non solo, perché una piccola parentesi verrà dedicata anche al rischio vipere e a tutte le fake news che vengono fatte circolare e creano danni a questi animali.

URBAN NATURE 2019

Il 6 ottobre si terrà la Festa della Natura dalle 9 sino alle 13, con organizzazione da parte del WWf Italia e grandi collaborazioni come Carabinieri Forestali e ANMS.

Alla Villa Comunale – oppure in caso di maltempo al Museo – ci saranno molti stand dove oltre che alle informazioni, i bambini potranno partecipare a workshop e visite guidate al giardino pubblico. Una grande iniziativa per nutrire la loro voglia di sapere.