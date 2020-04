Nato senza parte di testa, “Jax è morto”: il triste annuncio dei genitori fa il giro del mondo

Il piccolo di appena 5 anni nato senza parte di testa non ce l’ha fatta, ad annunciarlo il papà del piccolo chiamato da tutti “miracle boy”.

Si è concluso il viaggio di Jaxon il piccolo nato senza una parte di testa la cui storia ha commosso il mondo intero. I genitori hanno voluto annunciare che il loro piccolo era felice negli ultimi momenti, ecco il racconto straziante.

Jaxon Buell nato senza parte di testa

Era conosciuto come “miracle boy” il piccolo Jaxon Buell e la sua storia ha commosso il mondo.

Il bimbo è nato nel 2014 nello stato della Florida ma per i medici non sarebbe dovuto venire al mondo. I genitori hanno ricevuto la terribile notizia della patologia di cui soffriva già nel corso della gravidanza.

Il piccolo era infatti affetto da micro-idranencefalia che gli ha causato una malformazione al cranio.

La sua testa era formata solo in parte e a risentirne ovviamente il cervello che si era potuto formare in maniera molto ridotta, solo 1/5 del normale.

Una volta scoperta la grave malformazione i medici hanno informato i genitori consigliando loro di abortire ma Brittany e Brandon non avevano voluti sentire ragioni.

A spiegare le motivazioni che li hanno spinti a continuare la gravidanza è stata proprio la madre:

“Gli abbiamo voluto dare una possibilità, la possibilità di combattere”

Jaxon è morto felice tra le braccia dei genitori

E’ stato proprio il padre ad annunciare ufficialmente che Jaxon è morto in questi giorni ed ha raccontato gli ultimi incredibili anni del suo piccolo guerriero.

“Jax è morto molto serenamente tra le mie braccia…ha goduto di tanto amore e coccole negli ultimi momenti della sua vita”

Ha annunciato il padre commuovendo tutti quelli che si erano appassionati alla bellissima e triste storia di Jaxon.

Il bimbo infatti pur non riuscendo mai a camminare e parlare ha però stupito tutti con la sua voglia di comunicare con altri mezzi, tipo lo sguardo o i sorrisi.

I genitori del piccolo si sono dichiarati convinti fino alla fine che la loro scelta sia stata quella giusta.

“E’ il nostro miracolo. Lui è il nostro eroe”

Ha affermato commossa la mamma.

Lo stato di salute del piccolo si è aggravato in pochissimo tempo, dalle autorità sanitarie non viene la conferma delle cause del decesso ma il papà ha voluto precisare che il bimbo non era stato colpito da coronavirus.