Temptation Island Vip, chi è Nathalie Caldonazzo ex di Massimo Troisi: vita privata, curiosità, professione

Chi è Nathalie Caldonazzo, la bionda ballerina e attrice romana tra le protagoniste di Temptation Island Vip 2

Una carriera di grandi successi quella di Nathalie Caldonazzo. Scopriamo il profilo di una delle protagoniste della seconda edizione di Temptation Island Vip.

Chi è Nathalie Caldonazzo

Nasce il 24 maggio 1969 a Roma. Da giovanissima inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo come modella tra la sua città d’origine e Milano.

Debutta in televisione come ballerina nei differenti corpi di ballo presenti nelle trasmissioni come “Stasera Lino” e “Fantastico 10“.

Nel 1989 riesce a farsi spazio anche nel cinema, prendendo parte al film “Fratelli d’Italia” di Neri Parenti.

La carriera di Nathalie esplode negli anni Novanta, nel periodo in cui comincia una relazione con il grande Massimo Troisi.

Nel 1997 diventa la primadonna de “Il bagaglino“, la compagnia di varietà fondata di Pier Francesco Pingitore.

Nel frattempo continua con la sua carriera di attrice in film come “Abbronzatissimi“, “Nessuno mi crede“, “Romanzo di un giovane povero” e “Paparazzi“. Partecipa anche a fiction di successo come “Positano“, “Centovetrine” e “Rex“.

Negli ultimi anni si sta dedicando in particolare al teatro.

Con Andrea Ippoliti a Temptation Island Vip 2

Quella formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti è sicuramente una delle coppie più attese della seconda stagione di Temptation Island Vip. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi, in onda da metà settembre su Canale 5, mostrerà le evoluzioni del rapporto di questa coppia già in crisi.

I due fidanzati, infatti, si sono già separati e non vivono sotto lo stesso tetto da qualche giorno. Poco prima di raggiungere l’isola dove i due dovranno vivere per 21 giorni, divisi nei rispettivi villaggi, infatti, Nathalie e il compagno hanno avuto una brutta lite. Così hanno deciso di stare lontani, per iniziare la pausa di riflessione prima ancora che Temptation Island Vip 2 cominci.