Natalia Paragoni: da ‘corteggiatrice’ a icona di bellezza

La fulgida carriera di Natalia Paragoni è passato dal lavoro come estetista (subito abbandonato), al mondo della moda.

Natalia è anche passata attraverso le selezioni di Miss Mondo, divenendo poi ombrellina per la Moto GP.

Da corteggiatrice a corteggiata dai fans

Tuttavia è dopo la partecipazione nel 2018 a Uomini e Donne come corteggiatrice che questa bellezza di Sondrio fa la sua prima esperienza televisiva, per quanto non le fossero sconosciute le pose adatte agli scatti fotografici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

E’ proprio a Canale 5 che, archiviato il tronista Ivan Gonzalez, nel gennaio del 2019 con l’arrivo di Andrea Zelletta, un altro tronista, le cose cambiano.

È infatti quest’ultimo che dimostra da subito un particolare interesse per lei, e il resto è storia, i due diventano in seguito, la coppia affiata che conosciamo oggi, senza contare che la passione tra i due è stata sempre più forte, quasi incontenibile.

Leggi anche -> Diletta Leotta dimentica di alzare la zip: il seno straborda dal top

Influencer e modella

Influencer acclamata, ha un seguito di molti followers, sul suo profilo Instagram si arriva a contarne quasi un Milione di Followers, e il suo lavoro si basa moltissimo sull’attività via social…

Solo proprio loro che a volte la stuzzicano sulla scelta dell’abito da indossare per le serate con il suo ” Andreuccio”, con un simpatico botta e risposta su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni vivono in un appartamento che si trova nei pressi della stazione centrale di Milano e per quanto in principio la decisione di abbandonare la Valtellina e la sua famiglia per trasferirsi nella capitale della moda, sia sta difficile da affrontare, Natalia con la sua determinazione e la sua tenacia, ha dimostrato che seguire il suo desiderio di trovare un lavoro che la soddisfacesse è stata vincente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Una volta fatto il grande passo, giunta a Milano ha fatto sua la città che l’ha accolta. La Paragoni realizza dei video di trucco tutorial molto professionali, e questo grazie alla sua esperienza lavorativa passata come estetista ed essendo sempre stata una grande amante del mondo del beauty.