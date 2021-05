Poco fa Natalia Paragoni si è mostrata completamente senza veli, vediamo lo scatto super sensuale. – Foto

La fidanzata di Andrea Zelletta è davvero una bomba sexy, con una sola immagine fa impazzire gli utenti, vediamo la foto.

Natalia Paragoni, “La vita secondo Naty”

La bellissima influencer, nota per aver corteggiato Andrea Zelletta nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, è molto seguita sui social, infatti ha quasi 1 milione di follower.

In molti la considerano una “bella che non balla”, ma non tutti sanno che è una ragazza con numerosi talenti.

Infatti oltre a lavorare come influencer, lei ha una dote innata come truccatrice.

Spesso mostra i suoi make up alla moda, che riscuotono un successo straordinario.

Natalia è super attenta alle tendenze, per questo è appassionata di moda.

La ragazza non perde mai occasione di mostrare i suoi look molto originali.

Ora la Paragoni si può definire anche scrittrice, dato che è uscito il suo libro “La vita secondo Naty”.

Una biografia dove racconta i suoi momenti più difficili come: l’aborto, la gelosia, la dislessia e il bullismo.

Dei temi molto seri e dolorosi per la nota influencer, che hanno condizionato parecchio la sua adolescenza.

Ora però riguarda il passato e sorride, Natalia Paragoni è diventata una donna forte e grazie alla sua forza riesce ad affrontare dei discorsi che l’hanno portata a soffrire quando era più piccola.

Un messaggio davvero molto importante, per le persone che la seguono ogni giorno.

Natalia Paragoni, senza niente addosso

Poco fa, l’influencer ha condiviso con i suoi amati follower uno scatto davvero molto sensuale.

Nell’immagine si mostra completamente senza vestiti, con una mano che copre il seno prosperoso.

I suoi capelli sono bagnati e il make up tenebroso rende la foto ancora più provocante.

Si intravedono due tatuaggi, uno sul braccio e l’altro sul fianco.

Nella didascalia la Paragoni ha scritto:

“Pensando a te”

Sicuramente una dedica alla sua dolce metà, Andrea Zelletta.

Tantissime persone si sono complimentate per la sua spiazzante bellezza, ma a rovinare la magia c’è sempre qualche hater che non ha apprezzato lo scatto senza veli, infatti ha scritto:

“Le uniche cose che sa fare: spogliarsi”

Un insulto che ha poco senso, dato che come abbiamo detto prima Natalia ha tantissime doti, che però passano sempre in secondo piano, purtroppo.

