Natalia Paragoni ama il sole e il mare d’estate, lo dimostrano i suoi post che rendono l’aria ancora più bollente.

Si preannuncia un innalzamento della temperatura in Puglia, grazie a Natalia Paragoni.

L’estate rovente di Natalia

Un po’ per necessità lavorative, un po’ perché il caldo è scoppiato, ma Natalia è tornata a stuzzicare l’immaginario dei suoi followers su Instagram.

Labbra leggermente imbronciate, capo volto all’indietro e occhi languidi, se fosse di marmo farebbe pensare alla statua del Bernini, che ritrae l’attimo d’estasi di Teresa D’Avila, ma lei di marmo non è e lo dimostra il sano colorito, segno del suo stato vitale!

A restare quasi senza parole lo sono i fan che la guardano ammirati su Instagram, talmente confusi che più delle parole ( tranne qualcuno che dopo aver deglutito ha preso coraggio…), la inondano di cuori, di fiamme e chi più ne ha più ne metta!

Occorrerà chiedere ai creatori di emoji di studiarne altri, magari come i segni dei geroglifici Egizi che consentivano più significati per poter manifestare in modo più incisivo.

C’è anche chi riesce a notare il costume e si lancia in un apprezzamento del modello indossato.

Nel blu della splendida Puglia

Una cornice d’incanto per una bellezza mozzafiato, la foto conquista subito numerosi like e invita a fare un tuffo in piscina o una doccia fresca per abbassare la temperatura.

La bella Natalia è in buona compagnia con Andrea Zelletta, che non la perde d’occhio un istante!

Questa bella coppia nata da Uomini e Donne fa sognare e vederli insieme e un piacere per gli occhi, anche perché la bella Natalia con il suo viso d’angelo conquista anche le fan femminili, che con l’occasione buttano un occhio anche su Andrea!

Giovani, belli, innamorati e al mare, che desiderare di più!?