Natalia Paragoni in bikini, la posa è a luci rosse, fan spiazzati:...

La bellissima fidanzata di Andrea Zelletta ha condiviso un nuovo post su Instagram in cui si è mostrata in una posa a dir poco sensuale.

Il suo fascino ha davvero spiazzato tutti, vediamo lo scatto super provocante.

Natalia Paragoni, una bellezza disarmante

Viso angelico, capelli voluminosi biondi e fisico mozzafiato, non manca proprio nulla a Natalia Paragoni.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non smette mai di stupire i fan con la sua bellezza.

Su Instagram spesso condivide degli scatti stupendi che ogni volta riescono ad ottenere migliaia di like e commenti.

La nota influencer ha ben 962 mila follower che la seguono e sostengono ogni giorno.

Come tutti saprete lei è una modella ed è divenuta famosa grazie alla sua partecipazione al format di Maria De Filippi durante il quale ha corteggiato il tronista Andrea Zelletta diventando la sua scelta finale.

I due ora vivono la loro love story fuori dai riflettori e sembra che stia andando tutto a gonfie vele.

Addirittura si vocifera che tra poco andranno a vivere in una nuova casa e chissà se c’è in programma un matrimonio.

Il loro amore ha appassionato milioni di telespettatori, ma Andrea e Natalia non smettono di far sognare i loro ammiratori.

Natalia Paragoni, lo scatto in bikini infiamma il web – FOTO

Come sempre Natalia non rinuncia a sfoggiare le sue favolose forme.

Il suo corpo da urlo è davvero strepitoso, inutile dire che i suoi fan sono ammaliati da lei.

Il suo ultimo post è la conferma della sua bellezza disarmante, infatti ha ottenuto più di 38 mila mi piace e oltre 470 commenti.

Natalia si è mostrata in ginocchio sul lettino, con un’abbronzatura pazzesca.

Indossa un bikini azzurro che risalta le sue curve mozzafiato.

Completamente baciata dal sole ha un fascino incredibile, per questo non sono mancati i commenti del tipo “Il costume ti sta divinamente”, “Bella come il sole”, “Una vera bellezza sotto il sole”.

Anche questa volta la Paragoni ha conquistato il pubblico a pieni voti.

