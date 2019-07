Natalia Estrada ‘Ho lasciato la TV per…’: finalmente la verità, ecco com’è cambiata nel tempo – Foto oggi

Natalia Estrada: la showgirl racconta la sua vita lontana dal grande schermo, inoltre confessa perché ha abbandonato la tv: ”Ho lasciato quando potevo”

Cosa fa ora Natalia Estrada? La showgirl ha deciso di raccontarsi in un’intervista, raccontando i motivi che l’hanno spinta a lasciare la televisione anni fa e, parla della sua vita attuale…

Ecco che cosa fa ora Natalia Estrada e, le sue dichiarazioni

Dopo ben 15 anni lontana dai riflettori, Natalia Estrada ha deciso di raccontarsi al corriere della Sera: parlando della sua attuale vita e del suo compagno. Oltre a questo ha anche chiarito i motivi per cui ha lasciato la televisione anni fa.

La showgirl, diventata popolarissima negli anni ’90 e nei primi anni 2000 ha condotto programmi come ‘La sai l’ultima?’. Oggi la 46 enne parla della sua vita e si racconta.

Estrada ora vive nella provincia di Asti, in un ranch con il compagno Andrea Mischianti, detto Drew, istruttore e campione di Ranch Roping. Ha inoltre spiegato cosa fanno nella vita: seguono allevamenti di bestiame, cresciuti alla vecchia maniera ovvero liberi nei pascoli.

Continua confessando da dove è nata la sua passione per gli animali, in special modo per i cavalli, grazie a Claudio Lippi:

Mi invitò in campagna e, per caso, ne montai uno. Fu come un colpo di fulmine che ti succede o non ti succede.

Perché la Estrada ha lasciato la televisione?

La showgirl cambia argomento e, racconta i motivi per i quali ha scelto di abbandonare la televisione.

Ho avuto tutto ciò che si poteva desiderare e ho lasciato quando potevo uscire dalla porta principale e c’era una qualità che non si è più vista in tv.

E quando le viene chiesto: ”Ti rivedremo mai in un reality?” la donna risponde con un no che non lascia spazio ad interpretazioni. Ha inoltre aggiunte che nessuna cifra le potrebbe far cambiare idea perché ormai la sua giornata tipo prevede di svegliarsi alle cinque e mezzo, montare due o tre cavalli, cucinare, pranzare, e poi lavorare con gli allevamenti.