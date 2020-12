Natale come antidoto della pandemia per guardare positivamente al futuro

Sebbene il 2020 sia stato, per molti, un anno da dimenticare, la voglia di festeggiare il Natale funge, per gli italiani, da antidoto per la pandemia.

La voglia di festeggiare il Natale, anche in tempi di pandemia, non si sopisce, per l’89% degli italiani.

Una festa diversa

Il Natale 2020 servirà per esorcizzare la pandemia. La maggior parte degli italiani, l’89%, ha infatti dichiarato che non vede l’ora di festeggiare il Natale, seppure sarà diverso da come ce lo ricordiamo. Un Natale visto come rinascita, positività e voglia di guardare con ottimismo al futuro. I dati sono stati raccolti da una indagine condotta da Groupon sul Natale di questi tempi.

Del resto, la maggior parte degli italiani, il 71%, ha dichiarato di aver capito che sarà un Natale fatto di rinunce. Un Natale dove anche le tavolate verranno meno ma che potranno essere ricreate virtualmente grazie ai mezzi di comunicazione.

Il 40% degli intervistati ha dichiarato di non voler deludere i propri bambini che, comunque, non potranno incontrare dal vivo Babbo Natale, come di consueto.

Il 45% degli intervistati si è detto triste di non poter festeggiare con tutta la famiglia, ma felice di aver riscoperto il rapporto con i familiari più vicini. Del resto il Natale significa anche cucinare, mangiare ma anche decorare la propria casa.

E i regali di Natale?

Gli acquisti si faranno per lo più, dalla sicurezza del proprio pc o smartphone. Si fanno strada tre macro trend di regali natalizi: quelli per contrastare la diffusione del virus, come mascherine, sterilizzatori Uv portatili e quant’altro. Covid friendly significa anche fatti recapitare a domicilio e dedicati allo stare in casa.

Poi, si fa sempre più strada l’auto regalo. Un modo per premiarsi per aver superato un anno così complesso.

Il 41% di chi ha risposto al sondaggio, ha affermato di voler regalare esperienze, da poter vivere quando la pandemia finirà.