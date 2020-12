Natale a prova di gatto: i consigli degli esperti

Il nostro gatto non sarà escluso dal festeggiare il Natale con noi. Anche se sarà diverso, il suo amore incondizionato resta lo stesso.

Come fare in modo che il Natale sia a misura di gatto? Te lo spiegano gli esperti.

I nostri fidi compagni

Soprattutto durante la pandemia e, perché no, anche durante questo Natale strano, gli animali domestici come il gatto, sono il nostro supporto emotivo.

Oltre a pensare al nostro di benessere, però, durante queste feste dobbiamo pensare anche a quello dei nostri amici felini.

I consigli degli esperti

Attenzione all’albero di Natale, una grande passione dei nostri amici gatti, che amano rifugiarvisi sotto le fronde, arrampicarsi sopra e, perché no, giocare con le nostre preziose decorazioni.

Anche gli addobbi possono essere resi a prova di gatto. Le palline ed il muschio del presepio potrebbero essere potenzialmente pericolosi se ingeriti dal nostro amico felino. Per le prime, dunque, sarebbe meglio sceglierle infrangibili e di dimensioni non troppo ridotte. Per i secondi, invece, preferisci il legno. Attenzione anche alle lucine e agli impianti elettrici.

Attenzione all’alimentazione. Anche se noi, durante i giorni di festa, ci abbandoniamo a pasti luculliani, i nostri amici a quattro zampe dovranno evitarli. Cedere alla tentazione di dare ai nostri gatti qualche premio in più va bene, ma senza esagerare. Si tratta comunque di cibo realizzato appositamente per loro. Ne va della loro salute.

Attenzione ai botti! Quest’anno è un po’ più difficile che ciò avvenga. Comunque, attenzione a non toccare il tuo gatto nel bel mezzo delle esplosioni. Sappi che anche la tua sola presenza ha un effetto tranquillizzante su di lui. Se dovesse assumere dei comportamenti strani, le ore successive ai botti, potrai rivolgerti al veterinario.

Il regalo intelligente che puoi fare al tuo gatto è quello di regalargli una box di servizi veterinari. In alternativa, puoi scegliere buoni per servizi di tolettatura e bagno.