Natale, 5 idee make-up low cost da regalare alle amiche

I regali di Natale ti mandano in crisi, sopratutto perché hai un budget limitato? Niente paura! In questo post, ti diamo 5 idee make-up da regalare alle amiche.

Natale sta arrivando e con esso anche lo scambio dei regali.

Natale all’insegna del make-up

Per le feste di Natale tutti amano dare qualche tocco originale al proprio look. Per le tue amiche, quelle più fashion, che amano curare il loro trucco con le nuove tendenze, ecco qualche idea regalo a tema make-up. Ovviamente, si tratta di idee per chi ha un budget contenuto ma vuole comunque fare bella figura. Perché Natale non deve necessariamente fare rima con portafogli vuoto.

Per l’amica che è sempre fuori casa e deve rinfrescare il suo make-up mentre è a lavoro, prima di uscire a fare aperitivo, il regalo perfetto è un piccolo set di pennelli da borsetta. Generalmente, i set sono composti da pennelli da avere assolutamente: ovvero quello per la cipria, il pettinino per le sopracciglia ed il pennello da ombretto.

Sulla falsariga del regalino di cui sopra, una minitaglia da borsetta di rossetto, rigorosamente rosso natalizio, corredato di mini specchietto. Per labbra da baciare, sempre!

Make-up ma non solo!

Per l’amica stressata che vuole dedicarsi un momento di relax tutto per lei, puoi optare per un paio di maschere in tessuto. Ne esistono di tutti i tipi, non solo per il viso ma anche per mani, piedi e persino per i capelli. Si lasciano in posa, generalmente, un quarto d’ora e promettono miracoli.

Certo, regalare un fondotinta potrebbe essere un azzardo. Però, puoi optare per un primer che funge da base e dona un colore uniforme. Anche i primer a basso costo possono avere una buona resa.

Anche le mani hanno un ruolo fondamentale. All’amica più attenta alle tendenze puoi regalare quello smalto pieno di glitter che piace tanto anche a te!