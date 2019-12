Natale sta arrivando, ormai manca meno di un mese. E tu, hai pensato cosa regalare al tuo fidanzato? Se vuoi stupirlo, dai un’occhiata ai 3 nostri suggerimenti.

Anche a Natale, scegli di stupire il tuo ragazzo con una nota di ironia ma con il consueto amore di tutto l’anno.

Natale: puntare sulle esperienze o sull’ironia ripaga

Se per Natale vi siete regalati già di tutto e vuoi evitare di ripeterti, regalare un’esperienza può essere una buona idea. La prima idea per Natale che ti suggeriamo è per un ragazzo appassionato di motori. Perché non pensare di far fare al tuo lui un’esperienza unica nel suo genere come guidare una Ferrari? Si tratta di un vero e proprio giro in circuito, con tanto di istruttore.

Hai un budget scarso? Perché non optare per il fai da te? Puoi creare dei bigliettini che diventeranno dei buoni validi per delle esperienze da fare con te! Ad esempio: buono valido per una serata al cinema. Il film, non c’è che dire, dovrà sceglierlo lui!

Interpreta i suoi gusti

Interpretando i gusti del tuo lui, saprai perfettamente quale sarà il regalo migliore per lui. A volte, però, si può anche andare sopra le righe. Se siete una coppia un po’ in crisi, ad esempio, e hai bisogno di riscoprire l’intimità ed il tempo trascorso insieme al tuo fidanzato, una buona idea potrebbero essere i cubi dell’amore. Si tratta di cubi (acquistabili o fai da te) da utilizzare in camera da letto. Su ciascun lato di uno dei dadi ci sono delle azioni da mettere in pratica (baciare, accarezzare, etc.) sull’altro dado delle parti del corpo. Un regalo da dare in privato!