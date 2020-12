Natale 2020: la tavola più trendy si riempie di stelle

Le stelle sono l’elemento più trendy della tavola del Natale 2020. Belle e di grande effetto, vediamo come dosarle con sapienza.

Le stelle sono diventate, anche grazie ai social, il trend più copiato per le tavole di Natale 2020.

Elementi decorativi di sicuro effetto

Grandi, piccole, bombate, colorate…le stelle sono l’elemento più trendy delle tavole di Natale 2020. Si tratta di decorazioni di grande effetto e, soprattutto, mai banali. Soprattutto a Natale, le stelle non stancano mai.

Oltre alle stelle, un altro elemento decorativo ha imperato tra i trend: i fiori e le piante fresche sulla tavola di Natale. Una sorta di monito a ricordare che i fiori freschi, da ammirare mentre si mangia con i propri commensali (e non) sono un vero e proprio cibo per l’anima.

Per coniugare i due trend, il massimo sarebbe quello di inserire sulle proprie tavole le stelle di Natale. Ne esistono di bianche e di rosse ma anche di rosa. E anche se le feste e i momenti conviviali, quest’anno saranno molto diversi, perché non nutrire i propri occhi di bellezza?

Una tavola stellata

Per assecondare il tema green, di grande tendenza in questi ultimi mesi, le stelle di Natale sono perfette. Ad accompagnare i loro colori, più o meno decisi, tovaglie sobrie e suppellettili dalle linee semplici ma pur sempre eleganti.

La pianta può essere accompagnata da stelline realizzate con la carta. A crearle potranno aiutarti anche i bambini che, durante le vacanze, hanno tanto tempo libero.

Vediamo cosa ti occorrerà:

cartoncini colorati o in tinta unita

righello

forbici

matita

Per prima cosa, bisognerà disegnare con la matita due triangoli isosceli. Il righello servirà per tracciare delle righe precise e per misurare i centimetri. Dovrebbero essere 22 di altezza e 12 di base.

I triangoli andranno ritagliati. Successivamente, andranno disegnate due linee centrali verticali su tutti e due. Il triangolo più grande avrà una linea di 14 cm (partendo dal basso), il secondo 2,5 centimetri, partendo dall’alto.

I triangoli andranno inseriti l’uno nell’altro. I lati in basso dovranno avere la stessa altezza. Ecco la vostra stella pronta per arredare la tavola.