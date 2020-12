Natale 2020: la mini guida per vivere le feste secondo il nuovo Dpcm

Il Governo ha pubblicato le Faq che spiegano come poter vivere il Natale osservando le regole del Dpcm del 3 dicembre scorso.

Sono tanti gli interrogativi che assalgono gli italiani circa il Natale ed il Dpcm.

Delle feste diverse

Il Natale 2020 sarà scandito dalle rigide regole previste dal Dpcm del 3 dicembre scorso. Gli interrogativi degli italiani sono tanti. Alcuni ipotizzano che le Regioni potrebbero diventare tutte di colore giallo, prima di Natale. Ecco perché, il governo ha voluto pubblicare le Faq sul sito per dare una risposta alle domande più importanti.

Ecco una mini guida per capire cosa si potrà fare e cosa non si potrà fare.

Cosa si può e cosa non si può fare

Turismo

E’ consentito viaggiare per turismo, in Italia, purché si parta e si arrivi in una Regione gialla, entro il 20 dicembre oppure soltanto dopo il 7 gennaio. Tra il 21 dicembre ed il 6 gennaio non ci si potrà spostare.

Assistenza domiciliare

L’assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti sarà sempre consentito, anche tra regioni di colore diverso, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio. Potranno spostarsi, però, soltanto le persone che effettivamente devono dare assistenza. Nella nota, infatti, si legge che può spostarsi solo un adulto e, eventualmente, un minore che già assiste la persona d’abitudine.

Visite ai parenti

Sono sempre fortemente sconsigliate ma entro il 20 dicembre, gli spostamenti sono consentiti. Spostamenti, ovviamente, possibili soltanto da zona gialla a zona gialla. Sempre nelle Faq, si legge che dal 21 dicembre al 6 gennaio, gli spostamenti di cui sopra sono permessi soltanto in area gialla e soltanto se si ha residenza o domicilio nella città di destinazione. Inoltre, c’è da precisare che nei giorni di festa quali 25 e 25 dicembre, unitamente al 1 gennaio, ci si può spostare ma soltanto nel proprio comune. Altri tipi di spostamenti sussistono soltanto in presenza di validi motivi.

Seconda casa

Per quanto riguarda la seconda casa, gli spostamenti sono sempre consentiti soltanto entro il 20 dicembre e dopo il 7 gennaio ma sempre solo se in zona gialla. Se, ad esempio, una famiglia intera si sposta in una seconda casa prima del 20 dicembre e, uno dei componenti deve tornare a lavoro, non potrà farlo prima del 7 gennaio.

Rientro al proprio domicilio, residenza, abitazione

Se si vive per motivi di studio o lavoro, in una zona diversa da quella di domicilio, è possibile tornare entro il 21 dicembre. Il ritorno potrà essere, come per i casi precedenti, dopo il 6 gennaio. Sul sito del Governo sono precisate anche le connotazioni di domicilio, residenza ed abitazione.