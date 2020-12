Natale 2020: il nuovo lusso dei ricchi è stare a casa

Impossibilitati dal trascorrere le feste fuori casa, i ricchi, durante le festività di Natale 2020 staranno a casa ma all’insegna del lusso. Vediamo come.

I ricchi a cui si fa riferimento, sono quelli che, di questi tempi, erano soliti partire per vacanze di lusso, cosa che nel Natale 2020 non potranno fare per starsene a casa.

Anche i ricchi newyorkesi restano a casa

Ormai ci siamo (quasi) arresi all’idea che il nostro Natale 2020 sarà a casa, cosa che hanno capito anche i newyorkesi che, però, non hanno rinunciato al lusso.

Proprio i ricchi, come quelli di New York, in questo periodo dell’anno organizzavano vacanze all’insegna del lusso più sfrenato. La pandemia ha bloccato anche loro e, dovendo rimanere in città, hanno comunque deciso di non rinunciare al lusso.

Perciò, nei grattacieli di lusso che, eccezionalmente, quest’anno non si svuoteranno per le feste, si inaugureranno nuove abitudini per le feste in arrivo.

Il nuovo lusso

Iniziamo col dire che, le decorazioni, quest’anno, sembrano essere ancora più sfarzose, con alberi veri che fanno sembrare foreste le lobby.

Gli spazi comuni quali, centri benessere e terrazze condominiali si adeguano per essere vissute in sicurezza, anche durante le feste. Inoltre, c’è un grande movimento tra lo staff coordinato dagli amministratori di condominio. In alcuni casi, sono stati assoldati persino party manager.

Sì perché, in alcuni condomini di lusso, ci saranno mini concerti, come quello della band jazz dei Gallants. Lo ha reso noto il New York Times. Ciò accadrà nel grattacielo One Manhattan Square, realizzato da poco, completamente in vetro e con 80 piani.

Non mancheranno momenti di svago per i più piccoli che potranno gustare cioccolata e biscotti ricevendo regali da Santa Claus in persona. In questo modo, non dovranno uscire di casa per incontrarlo in strada e non rinunceranno alla gioia di vederlo dal vivo.