Natale 2020: il galateo da osservare durante le feste

Tra poche ore si festeggerà il Natale ma quali sono le norme di galateo da rispettare durante le festività? Continua a leggere.

Bastano poche semplici norme di galateo da rispettare, per vivere il Natale con eleganza.

Un Natale diverso

Anche se il Natale che ci stiamo preparando a vivere sarà diverso, non bisogna rinunciare al galateo. Sì perché, anche a Natale, ci sono alcune norme da rispettare se si desidera essere eleganti e gentili.

Certo, non potremo partecipare alle cene di lavoro di fine anno, o sederci a lunghe tavolate con i parenti. Sebbene tutto questo (e molto altro) ci mancherà quest’anno, sarebbe bene lasciarsi andare alla felicità che il periodo natalizio porta con se.

Il galateo sancisce alcune norme chiare che si devono seguire per delle festività impeccabili: dal cosa indossare a come comportarsi a tavola. Diamoci un’occhiata.

Qualche regola da osservare

Se la domanda che ti stai ponendo è: cosa indossare, sappi che, nonostante le nostre feste saranno casalinghe, vestirsi a festa fa salire l’umore. Un abitino può salvarti in ogni occasione. Sceglilo a tinta unita, nel colore della festa: rosso, argento oppure oro.

Potresti osare persino il nero aggiungendo qualche tocco di luce. Ricorda inoltre che, tra i colori preferiti per festeggiare il Natale quest’anno spicca il bianco, anche in total look.

Per le scarpe, in tempi di pandemia le scarpe vanno lasciate fuori all’ingresso. Niente paura però, il tuo look potrà essere impreziosito da un paio di pantofole luccicanti.

Pensa che persino le grandi case di moda hanno pensato alla produzione di ciabatte quest’anno. Un nome su tutti: Jimmy Choo (sì, hai letto bene).

Per quanto riguarda le decorazioni, sicuramente ne avrai accumulate molte negli anni. Evita di cedere alla tentazione di mixarle tutte insieme ma prediligi quelle coerenti tra di loro.

Quest’anno gli auguri correranno sulle vie telematiche. Evita i messaggi standardizzati di gruppo. Piuttosto, impiega un po’ più di tempo a rispondere ed invia un messaggio personalizzato ciascuno.

Perché non affidarsi alle poste? Un cartoncino colorato, con un messaggio scritto a mano, soprattutto quest’anno, può far sentire ad un amico la tua presenza.

Per la tavola di Natale quest’anno vige la sobrietà. Ricorda di mettere un bel centro tavola, magari che richiami la natura. Inoltre, non mettere tutte le posate a tavola e nemmeno troppi calici. Per il tovagliolo basta anche una sola piegatura.

Per il brindisi, quest’anno i bicchieri (tra non conviventi) non si possono toccare. Spesso, anche qui, ci si affiderà alla tecnologia. Tra una videochiamata e l’altra, però, cerca di non esagerare troppo con i bicchieri.

Buon Natale a tutti!