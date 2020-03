Nashville, il tornado devasta tutto: sale il bilancio dei morti, 50mila persone senza luce

Il tornado che si è abbattuto a Nashville ha portato via tutto e ora sono 50mila le persone senza luce. Il bilancio dei morti sale vertiginosamente.

Drammatico bilancio dopo il passaggio del tornado che si è abbattuto violentemente su Nashville.

Tornado in Usa: 25 morti e 50mila persone senza luce

Il passaggio dei tornado ha lasciato dietro di sé solamente distruzione e morte. Come evidenzia la Cnn e Nbc News, il bilancio dei morti è salito a 25 e si teme possa salire nelle prossime ore.

Tantissimi i feriti gravi e più di 50mila persone che sono rimaste senza luce. I decessi sono avvenuti in quattro contee e il Governatore Bill Lee ha dichiarato lo stato di emergenza.

Non si può ancora fare una stima dei danni e di quante persone siano rimaste senza una casa:

“ABBIAMO PERSO VITE IN TUTTO LO STATO. CI SONO PERSONE SCOMPARSE E 45 EDIFICI CHE SONO CROLLATI SOTTO GLI OCCHI TERRORIZZATI DELLE PERSONE”

Il Presidente Donald Trump ha annunciato che sarà in Tennessee alla fine di questa settimana al fine di valutare la situazione:

“STIAMO LAVORANDO CON I VERTICI STATALI PER ASSICURARCI CHE TUTTO SIA FATTO CORRETTAMENTE”

Lo Stato è uno designato per le elezioni Usa 2020 e i funzionari statali stanno facendo di tutto perché i cittadini si possano recare alle urne. Ci sono zone più colpite come Mount Juliet e Lebanon, aeroporto Tune che è stato chiuso a tempo indeterminato:

“ha subito troppi danni a causa del maltempo”

I soccorritori sono a lavoro per cercare tutte le persone scomparse e per valutare che il bilacio dei morti non salga.