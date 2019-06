Nasa, grave attacco degli hacker: “Avevano un computer da 35 dollari”

Un cyber attacco contro la Nasa con un computerino economico da 35 dollari? E’ stato compiuto e ha fatto anche dei danni notevoli!

La Nasa ha avuto un cyber attacco, dopo la notizia che gli Usa hanno fatto la stessa cosa in Iran – ma la storia è completamente differente e non è legata a questa vicenda.

Il cyber attacco contro la Nasa

Il computer si chiama Raspberry Pi, costa 35 dollari ed è grande come una carta di credito. Un piccolo computerino per i bambini che è stato usato dagli hacker per entrare nei sistemi del colosso americano.

L’attacco è risalente al 2018 ma la scoperta è stata fatta solo in queste ore, con l’obiettivo del Jet Propulsion Laboratory. Durante l’attacco sono stati rubati 500 Mb di dati che hanno compromesso una parte del sistema.

L’indagine è in corso, ma l’attacco dovrebbe essere avvenuto a causa di un mancato aggiornamento del sistema atto ad impedire e controllare i dispositivi che accedono alle reti interne.

L’attacco e la violazione sul traffico d’armi

Techxplore ha spiegato l’attacco da parte degli Hacker evidenziando:

“hanno utilizzato un piccolo dispositivo per le tv di casa che insegna ai bambini l’informatica”

Tra i dati che sono rubati, si parla della Missione su Marte e alcuni documenti che trattano il traffico d’armi e la limitazione delle esportazioni. Un buco notevole alla quale non è ancora stato associato un nome.

Ci saranno delle ripercussioni in merito a questo attacco?