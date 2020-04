Papà cerca di regalare la figlia neonata ai passanti: la verità dietro il tragico gesto

Ha fermato i passanti in strada, chiedendo che si prendessero cura della sua bimba di appena 2 mesi. La drammatica storia di povertà, che arriva dal quartiere Vasto di Napoli.

Papà cerca di regalare figlia neonata ai passanti

Come riporta anche Fanpage, nel pomeriggio di martedì, un uomo, con in braccio una bimba di appena due mesi, è sceso in strada fermando i passanti, per chiedere loro che si prendessero cura di sua figlia.

Una scena drammatica, che non è passata inosservata e che rivela l’ennesima storia di degrado e povertà.

La verità dietro il gesto disperato

I passanti hanno segnalato alle forze dell’ordine la presenza di quell’uomo, visibilmente scosso, che fermava i passanti per dar loro la sua bimba ed è emersa la tragica verità celata dietro il disperato gesto di quel padre.

L’uomo ha raccontato agli agenti che da diversi giorni era rimasto da solo con la figlia, perché la sua compagna, nonché madre della bimba, tossicodipendente, era fuggita senza lasciare traccia.

Lui aveva provato a resistere, ma non sarebbe riuscito più a prendersi cura della piccola, così ha cercato qualcuno che potesse farlo al suo posto.

La piccola è stata affidata all’ospedale Santobono di Napoli, in attesa che la Procura di Napoli decida se avviare le pratiche per un’eventuale adozione.

Gli agenti hanno rintracciato la madre della bimba, che al momento è ancora irreperibile.