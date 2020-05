Napoli, lite finisce in tragedia: morto un ragazzo di 17 anni, grave...

Drammatica lite nella notte a Napoli. Un ragazzo di appena 17 anni è morto dopo essere stato accoltellato. Grave anche un amico della vittima.

La Polizia, giunta sul posto per i rilievi del caso, sta effettuando le indagini per individuare i colpevoli. Il 17enne, coinvolto nella lite, è giunto in ospedale accompagnato dall’altro amico rimasto ferito nella rissa a Gragnano, provincia di Napoli.

Lite finisce in tragedia

Una lite finita in tragedia: è il drammatico bilancio della notte appena trascorsa a Gragnano, Napoli. Come riferisce anche Fanpage, un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato accoltellato.

Ferito anche un amico della vittima, Carlo Langelotti. Sarebbe stato proprio lui a portare in ospedale il ragazzo, che è morto poco dopo il suo arrivo per le gravi ferite. Langelotti è stato sottoposto ad un intevento chirurgico e verserebbe in gravi condizioni.

I due, entrambi di Pimonte, comune vicino al luogo della tragedia, sarebbero rimasti coinvolti in una lite in via Vittorio Veneto.

Operato d’urgenza l’amico della vittima

Sarebbero arrivati in ospedale a bordo dell’Audi 83 di proprietà di Langelotti, che nonostante fosse ferito, è riuscito a guidare fino al nosocomio. Il più giovane è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Langelotti ha subito un’operazione d’urgenza e le sue condizioni sono ancora molto gravi. Il giovane avrebbe perso molto sangue prima di arrivare in ospedale.

Gli inquirenti si muovono a tutto campo, ma quella della lite finita in tragedia sembra essere per ora l’ipotesi più accreditata.

Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia. Sembra che la vittima avesse legami di parentela con esponenti della criinalità organizzata di Napoli. La Polizia sta effettuando accertamenti anche in questa direzione.