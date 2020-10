Napoli, incidente in centro: 68enne investito e ucciso da un’auto della polizia

La vittima è deceduta dopo alcune ore in ospedale. L’impatto con la volante, che non sembra procedesse a velocità elevata, si è rivelato mortale.

Il drammatico incidente è avvenuto in via Foria, all’incrocio con via Duomo.

Incidente a Napoli: investito dalla volante della Polizia

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri in via Foria, a Napoli, all’incrocio tra via Duomo e via Crocelle. Come riferisce anche Il Messaggero, un uomo di 69 anni è stato investito ed ucciso da una volante della Polizia.

La vittima è stata immediatamente soccorsa dagli agenti, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Trasferito d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini del capoluogo, è morto dopo qualche ora.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente accorse le volanti delle Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Municipale. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la vittima avrebbe attraversato improvvisamente la strada e per l’agente al volante della vettura sarebbe stato impossibile evitare l’impatto.

Sembra che all’inizio le condizioni della vittima non fossero particolarmente gravi, ma nell’ospedale sarebbero improvvisamente precipitate, fino al drammatico epilogo.

Circolazione interrotta e traffico in tilt

La circolazione sul tratto interessato dall’incidente si è interrotta per diverse ore, per consentire i rilievi del caso.

A rendere ancora più difficile la situazione anche le condizioni della viabilità, per via della chiusura della Galleria Vittoria e dei mezzi pubblici, che, in questo periodo di emergenza, molte persone evitano, privilegiando spostamenti con auto private.

Il che, se da una parte limita i possibili contagi da coronavirus, resi più facili dagli inevitabili contatti che si creano sui mezzi pubblici, dall’altra provoca una congestione del traffico, soprattutto nelle zone del centro ed in particolari ore del giorno.