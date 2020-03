Napoli, in attesa di fare il tampone sputa contro i medici: sanitari in quarantena

Si è stancato di aspettare, così ha sputato addosso a medici ed infermieri: è quanto accaduto ieri all’ospedale Cotugno di Napoli.

Grave episodio quello accaduto nel nosocomio Cotugno di Napoli: un uomo, in attesa del tampone, ha sputato contro il personale sanitario, che ora è in isolamento forzato.

Stanco di aspettare: sputa contro i medici all’ospedale di Napoli

Si era stancato di aspettare così si è tolto la mascherina ed ha sputato contro medici ed infermieri. È il grave episodio accaduto all’ospedale Cotugno di Napoli.

Come evidenzia anche Fanpage, nella serata di ieri, un paziente era in fila come altri, in attesa di effettuare il tampone per il coronavirus.

Presentava sintomi febbrili, riconducibili a quelli del virus, così il personale sanitario ha deciso di sottoporlo al tampone per verificare la positività al virus. L’uomo però, a quanto pare spazientito dall’attesa, ha tolto la mascherina, sputando contro un medico ed un infermiere.

Personale sanitario in quarantena

Per i due è stato disposto un isolamento forzato, in attesa dei risultati del tampone che se fosse positivo potrebbe aver plausibilmente contagiato il personale sanitario.

Pesanti le parole usate dal direttore generale dell’ospedale Cotugno, che ha duramente ammonito il paziente colpevole del vile gesto nei confronti del medico e dell’infermiere.

“Sputare addosso a una persona quando si hanno, in un momento come questo, sintomatologie e febbre, equivale a sparare, non c’è differenza”

ha detto Maurizio Di Mauro, commentando il vile episodio.

Tanta l’indignazione del direttore, che ha ricordato anche la task force di giovani laureati e medici in pensione che in questi giorni il governo ha richiamato in corsia per prestare servizio, per contrastare l’emergenza coronavirus.

Un vero e proprio esercito quello del personale sanitario, che da Nord a Sud sta combattendo una guerra senza risparmiarsi mai, in termini di tempo e dedizione personale.