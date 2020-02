Napoli, figlio disabile picchiato dal padre: 42 enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

Napoli, figlio disabile picchiato dal padre: 42 enne arrestato per maltrattamenti in...

Aggressione terribile a Napoli di un padre nei confronti del figlio disabile che è stato picchiato ed è finito in pronto soccorso. L’uomo è stato arrestato.

Terribile vicenda di maltrattamenti in famiglia in provincia di Napoli: un padre ha picchiato il figlio disabile mandandolo all’ospedale. Ecco tutti i dettagli della triste vicenda.

Padre manda in ospedale il figlio disabile

La terribile vicenda di violenza domestica arriva da San Gennaro Vesuviano in provincia di Napoli e vede coinvolti un padre 42enne ed un figlio disabile di 24 anni.

Durante la notte i carabinieri di Nola hanno ricevuto una segnalazione e giunti all’abitazione in questione hanno trovato una situazione agghiacciante e che necessitava di immediato intervento.

Il ragazzo 24 enne disabile era infatti in forte stato di agitazione ed i carabinieri hanno notato delle ferite alla testa.

Il padre 42enne che convive con il figlio è stato dunque portato in caserma dove è stato convalidato l’arresto e l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Il figlio nel frattempo è stato accompagnato in ospedale dai sanitari del 118.

In ospedale i medici si sono presi cura di lui riscontrando un trauma cranico, graffi e varie ecchimosi.

La prognosi per lui è di dieci giorni ma dell’aspetto psicologico per il ragazzo disabile non si conosce l’impatto.

Le violenze pregresse: cosa hanno scoperto gli inquirenti

La vicenda che arriva da provincia di Napoli ha scioccato la comunità anche per il fatto che a quanto pare non si è trattato di un episodio isolato come ha riportato anche fanpage.

Il 42enne infatti una volta portato in questura è risultato essere già conosciuto dalle forze dell’ordine del posto per altri motivi.

Inoltre pare che il figlio avesse già sporto denuncia proprio per le violenze subite dal padre con cui convive.

L’uomo attualmente è detenuto nel carcere di Napoli in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria di competenza.