Napoli, donna con le doglie sale sull’autobus: il gesto del controllore ha indignato tutti i passeggeri

Indignazione a Napoli per il gesto di un controllore del pullman nei confronti di una donna incinta con le doglie in corso. Ecco cosa è successo

Una situazione che ha scioccato i passeggeri di un pullman a Napoli, per il gesto compiuto dal controllore nei confronti di una donna incinta con le doglie.

Donna con le doglie prende l’autobus

Questa donna era in strada da sola, quando ad un certo punto iniziano le doglie inattese. Così impanicata ha deciso di prendere il primo autobus che arrivava diretto all’Ospedale Cardarelli.

Nel panico più completo si fa spazio tra i passeggeri e spera di arrivare quanto prima al Pronto Soccorso, proprio per non dover partorire sul pullman.

Ad un certo punto si avvicina il controllore Anm che chiede il biglietto. La donna ha spiegato con fatica l’accaduto ma l’uomo non le ha creduto così da farle la multa e farla scendere dal bus abbandonandola in mezzo alla strada nelle sue condizioni.

Federica si è ritrovata in strada da sola, chiamando poi aiuto per raggiungere la struttura dove partorire.

Il ricorso e le parole del controllore

La ragazza di 28 anni ha deciso quindi di presentare ricorso in merito a quanto accaduto e al trattamento ricevuto, come si evince da Repubblica.

Evidenzia che il controllore non abbia avuto alcun minimo riguardo nei suoi confronti, facendola immediatamente scendere dal mezzo mentre le spiegava che come agente di polizia amministrativa di come fosse tenuto a osservare la legge in ogni caso.

Federica ha anche allegato il verbale del Pronto Soccorso, che attesta tutto quello che è accaduto ma la Anm non ne vuole sapere:

“all’atto del controllo la donna si trovava senza valido titolo di viaggio”

Una situazione che ha indignato fortemente i passeggeri del pullman stesso, per il trattamento subito viste le condizioni.