Napoli, cinque carabinieri arrestati per corruzione: altri tre sospesi

Cinque carabinieri arrestati per corruzione a Napoli. Otto i militari coinvolti: per altri 3 è scattata la sospensione dal servizio

Corruzione e omissione in atti ufficio: arrestati 5 carabinieri a Napoli.

Arrestati 5 carabinieri a Napoli

Un vero e proprio terremoto quello che si sta scatenando in queste ore nell’Arma del capoluogo campano.

Otto carabinieri sono finiti nel mirino di un’indagine per corruzione: per cinque di loro sono scattate le manette, altri 3 sono stati sospesi.

Le accuse sono di omissione di atti d’ufficio, rivelazione di segreti e corruzione. Per tre carabinieri coinvolti nell’indagine della Dda, è scattata la sospensione dall’incarico per un anno, gli altri 5 sono finiti in carcere.

Come riporta anche Il Corriere, a condurre le indagini, guidate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Castello di Cisterna. Il precedente a Giugliano

Un terremoto che due anni fa aveva già avuto un precedente, sempre nel napoletano. Allora finirono in manette 3 carabinieri di Giugliano, periferia nord di Napoli. Per loro le accuse furono di corruzione, calunnia, detenzione di armi clandestine e falso ideologico. I 3 avevano messo insieme prove fittizie per ricattare un extracomunitario e arrestarlo.