Napoli, amputate le gambe dopo una lite in strada: l’appello dei genitori

Ha subito l’amputazione delle gambe il 21enne di Sant’Antimo, ferito a colpi di pistola dopo una lite in strada per una mancata precedenza.

I genitori e la fidanzata del ragazzo hanno lanciato un appello perché qualcuno parli e riferisca agli inquirenti quanto accaduto.

La lite in strada e l’amputazione delle gambe

Una mancata precedenza in un parcheggio di Corso Europa, a Sant’Antimo (Napoli), e per un 21enne del posto è iniziato il calvario. Il ragazzo, che era in auto con un amico, è stato aggredito da 4 giovani, dopo una banale lite.

I 4 hanno seguito l’auto di Gaetano Ferraioli Barbuto e gli hanno bloccato la strada. Gaetano è sceso dall’auto per parlare con i suoi aggressori: prima è stato colpito in testa con il calco della pistola, poi uno dei quattro giovani ha esploso 7 colpi di pistola, 6 dei quali lo hanno colpito alle gambe.

Gli aggressori si sono poi dileguati, facendo perdere le loro tracce. Il ragazzo è stato quindi soccorso e trasferito all’ospedale di Frattamaggiore.

Tenuto in coma farmacologico per 3 giorni, gli arti inferiori sono andati in cancrena. All’ospedale Cardarelli, i medici non hanno potuto fare altro che amputargli entrambe le gambe.

L’appello dei genitori

Intanto, è caccia agli aggressori di Gaetano. I genitori e la fidanzata del ragazzo hanno lanciato un appello affinché qualcuno si faccia avanti ed aiuti ad identificare

Un appello accolto dal consigliere regionale di napoli, Francesco Emilio Borrelli.

“Cerchiamo testimoni per raccontarci cosa è successo”

hanno chiesto i genitori.

“Diciamo a chi ha sparato: ti devi costituire, tu già sei morto dentro Mio figlio ha perso l’uso delle gambe e rischia ancora la vita”

prosegue così l’accorato appello della mamma e del papà di Gabriele.

Il ragazzo che ha subito l’amputazione delle gambe è ancora in coma farmacologico e non sa ancora che quando si risveglierà la sua vita sarà completamente stravolta.