Napoli, 24enne ucciso in strada da un colpo di pistola alla nuca: indagini in corso

L’omicidio è avvenuto nel quartiere San Pietro a Patierno del capoluogo campano.

La vittima è Benvenuto Gallo: il giovane è morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale Cardarelli.

Gli hanno sparato un colpo dritto alla nuca, che lo ha ucciso praticamente sul colpo. È morto così Benvenuto Gallo, 24enne di Napoli, deceduto la notte scorsa.

L’omicidio è avvenuto in strada, poco dopo le 4, nel quartiere San Pietro a Patierno del capoluogo campano. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato da alcune persone all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Indagini in corso

Sull’omicidio sono tuttora in corso indagini dei carabinieri. Nel quartiere in cui è avvenuto l’omicidio erano stati segnalati alcuni colpi di pistola esplosi in strada, poco prima che il giovane arrivasse in fin di vita in ospedale.

La vittima, con precedenti specifici, sarebbe un affiliato al gruppo criminale Grimaldi del quartiere in cui è avvenuto l’omicidio. Maggiore chiarezza su quanto accaduto si avrà certamente nelle prossime ore, dopo i rilievi e gli accertamenti in corso delle forxe dell’ordine.