Napoli, 21enne raggiunto da 6 colpi di pistola: ricoverato in gravi condizioni

Il giovane era con un amico, rimasto illeso, quando è stato colpito alle gambe. Ancora sconosciuto il movente dell’agguato.

Ad esplodere i colpi sarebbero stati due sconosciuti, che hanno raggiunto il 21enne, incensurato.

Agguato nella notte a Napoli

Un vero e proprio agguato quello che si è registrato la notte scorsa a Sant’Antimo, periferia di Napoli.

Come riferisce anche l’Ansa, un ragazzo di 21 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da sei colpi di pistola. Il ragazzo era in compagnia di un amico su Corso Europa, quando sconosciuti lo avrebbero raggiunto, esplodendogli contro le pallottole.

Rimasto miracolosamente illeso l’amico che era con lui e che ha già fornito la sua deposizione dei fatti agli inquirenti.

Il 21enne, in coma farmacologico, è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Frattamaggiore. Dalle prime indagini, sembra che i due giovani non abbiano legami con l’ambiente criminale.

Sul posto, per i rilievi, sono giunti gli uomini del reparto della Scientifica di Castello di Cisterna e i militari della compagnia di

Sant’Antimo.

Notizia in aggiornamento.