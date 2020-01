Napoletani scomparsi in Messico, trovata fossa comune: in corso il test del Dna

Napoletani scomparsi in Messico, trovata fossa comune: in corso il test del...

Dei tre napoletani scomparsi in Messico non ci sono ancora notizie ma il ritrovamento di una fossa comune fa venire dei dubbi e ora sono in corso gli esami per confrontare il Dna.

La scomparsa dei Russo e di Cimmino

Era il 31 gennaio 2018 quando Antonio Russo, Vincenzo Cimmino e Raffaele Russo sono scomparsi nel nulla mentre si trovavano a Tecalitlan. L’ultima informazione risale proprio a quel giorno, quando i tre uomini sono stati prelevati da una pattuglia della polizia locale per poi dissolversi nel nulla.

Le indagini vanno avanti e i familiari non perdono la speranza di poter riabbracciare i tre uomini o di sapere cosa sia loro accaduto durante quella tragica giornata.

Secondo gli investigatori americani è impossibile che i tre siano ancora vivi e gli stessi potrebbero essere stati consegnati – a suo tempo – ad un gruppo di malviventi del posto che fanno parte del potente cartello Jalisco Nueva Generacion.

Perché erano andati in Messico? I tre uomini si sono recati sul posto per la vendita porta a porta di attrezzature elettriche. Una attività diffusa nel Paese e portata avanti dagli italiani.

Solo un’ora dopo la loro scomparsa vengono fermati i quattro poliziotti accusati di averli prelevati su ordine del loro comandante – latitante tutt’oggi. Gli stessi sono ancora sotto processo e durante il loro interrogatorio emerge solo che i tre italiani fossero stati portati su una strada di montagna e consegnati al così chiamato Don Angel.

La scoperta della fossa comune

Nelle scorse ore – come riporta Il Mattino – è stata trovata una fossa comune con 29 corpi non identificati. Non è la prima volta che in quel luogo viene fatta una scoperta del genere e sono in corso le analisi del Dna per capire se tra queste persone ci possano essere anche loro.

I familiari non si arrendono e chiedono la verità di quanto accaduto ai loro cari, dopo questo silenzio lungo due anni oggi.